وزير ثان يستقيل من الحكومة اللبنانية بعد كارثة المرفأ

(المستقلة)…أبلغ وزير البيئة اللبناني دميانوس قطار اليوم الأحد رئيس الحكومة حسان دياب، قراره بالاستقالة من الحكومة، على خلفية انفجار مرفأ بيروت.

وفي تصريح مقتضب، قال سعد الياس، مستشار وزير البيئة: ”أبلغ قطار رئيس الحكومة قراره بالاستقالة، وتجري حاليا مفاوضات لثنيه عنها“.

وهذه ثاني استقالة لوزراء في الحكومة اللبنانية، على خلفية انفجار مرفأ بيروت، بعد إعلان وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، استقالتها، الأحد.

ونقلت مواقع لبنانية عن قطار قوله لرئيس الحكومة: ”رفاق ولادي ماتوا، ما بقدر استمر بتحمل هالمسؤولية“.(النهاية)