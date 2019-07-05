وزير الهجرة يفتتح مشروع المسح الالكتروني  للنازحين الاول في العراق

(المستقلة)..افتتح وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى برفقة رئيس لجنة العمل والمرحلين النيابية رعد الدهلكي ومدير مركز تنسيق الازمات لدى وزارة الداخلية في اقليم كوردستان مشروع الوزارة الموسوم ” تقييم اوضاع نازحي المخيمات ” الخاص باستبدال العمل بالنظام الورقي وتحويله الى النظام الألكتروني.

واعلن موسى انطلاقة مشروع المسح الإلكتروني في مخيمات حسن شامي (٣٧ كم شرقي الموصل ) انموذجا والذي تم تصميمه والعمل على انجازه من قبل دائرة المعلومات والبحوث في الوزارة للتعرف على المشاكل والمعوقات التي تحول دون عودة الاسر النازحة الى مناطق سكناها الاصلية وتقديم الحلول الناجعة لها .

وقال أن المشروع شامل ودقيق وسيتم بشفافية ومهنية ليحقق أهدافه ، مبينا شرح تفصيلي لخطوات ملء الاستمارات المطلوبة و الباحث الميداني هو المسؤول الأول عن جمع المعلومات من المستجيبين حيث يتوقف نجاح المسح إلى حد كبير على دقة العمل الذي يؤديه من خلال اجراء المقابلة مع الأسرة بمهنية عالية من دون التعامل معها بشكل آلي .

واوضح موسى ان المشروع جاء تنفيذا لفقرات البرنامج الحكومي ، الذي يتناسب مع قراري مجلس الوزراء (١٣٨) لسنة ٢٠١٧ و (٤٤) لسنة ٢٠١٨ الخاصين بتنفيذ رؤية لجنة الحكومة الالكترونية لجمع الاعمال الورقية وتحويلها الى اعمال الكترونية .

من جهته دعا رئيس لجنة العمل والمرحلين النيابية رعد الدهلكي العوائل النازحة إلى التعاون مع الباحثين لانجاح المشروع الذي يعول عليه كثيرا ان يكون مرجعا ومؤشرا للعديد من الدراسات لتقديم المشروع المناسب له مخرجاته الايجابية ، مطالبا الحكومة والجهات ذات العلاقة الى توفير الدعم الكامل لوزارة الهجرة وان لايترك ملف النازحين على عاتق الوزارة فقط كون مسؤولية النازحين تضامنية .