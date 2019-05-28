وزير الهجرة يطالب الدول المانحة الإيفاء بوعودها تجاه العراق

(المستقلة).. طالب وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى، الدول المانحة الإيفاء بوعودها تجاه العراق.

وبحث موسى مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في العراق السيدة زينة علي احمد ، عدد من الملفات المشتركة الخاصة بقضايا النازحين والعائدين فضلا عن ملف الاستقرار في المناطق المحررة والسبل الكفيلة لحل المشاكل التي تواجههم في تلك المناطق .

وذكر الوزير أثناء اللقاء ان ” استراتيجية الوزارة وخطتها التي تعمل عليها تتمثل بعودة كافة الأسر النازحة لمناطقهم المحررة مع توفير الخدمات الأساسية في تلك المناطق من خلال التنسيق مع الوزارات المعنية ومنظمات الأمم المتحدة والجهات الساندة ، مشيراً إلى أهمية التنسيق المشترك بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتوفير المشاريع المدرة للدخل في المناطق المحررة للمساهمة بإعادة الاستقرار وتوفير فرص العمل الملائمة لهم ” .

و أوضح أهمية دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مطالبة الدول المانحة بزيادة المنح المالية المقدمة للعراق لغرض إعادة الاستقرار للمناطق المحررة .

من جانبه استعرضت السيدة زينة علي احمد خلال اللقاء عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق وتحديداً المناطق المحررة وجهود البرنامج في دعم الاستقرار في تلك المناطق وتشجيع إعادة النازحين لمناطقهم الأصلية ، مؤكدةً ان البرنامج يعمل على توفير فرص العمل الملائمة والمناسبة للأسر العائدة لمناطقهم الأصلية سيما تشجيع الزراعة في تلك المناطق.