(المستقلة) … اعلن وزير النقل عبد الله لعيبي، الخميس، احصائية عدد الزوار الوافدين لأداء مراسيم الزيارة الاربعينية منذ انطلاقها، مؤكدا ان اكثر من 13 الف مسافر تنقلوا من والى مطار النجف الدولي على متن الناقل الوطني .

وقال في بيان، تلقت (المستقلة) نسخة منه، ان اجمالي عدد المسافرين بلغ نحو 13،643 مسافر نقلوا على 146 رحلة مباشرة من النجف الى وجهات متعددة ضمن توقيتاتها المحددة توزعت هذه الاعداد على 83 رحلة قادمة نقلت 9685 مسافر في حين بلغ عدد الرحلات المغادرة 63 رحلة وعدد المسافرين 3958.

وأشار الوزير الى ان هذه النسب قابلة للزيارة خلال الأيام المقبلة مع حزمة الخدمات المتميزة التي تحرص على تقديمها إدارة الخطوط الجوية العراقية للمسافرين .