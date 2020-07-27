وزير النقل : سيتم فتح المطارات أمام المسافرين وسط إجراءات وقائية مشددة

المستقلة .. اكدت سلطة الطيران المدني، انها ملتزمة بتطبيق قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة القاضية بفتح المطارات أمام المسافرين، وسط إجراءات وقائية مشددة.

وقال وزير النقل ناصر حسين الشبلي في حديث للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة اليوم الاثنين , إن “الطائر الأخضر استأنف رحلاته الى دول محددة مثل مصر والإمارات وإيران ولبنان وتركيا بعد التنسيق مع تلك الدول على أن يتم تطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية كافة والفحوصات الخاصة بفيروس كورونا، واتباع أعلى المعايير المعتمدة في مجال السلامة والأمن عالميا”.

وأضاف الشبلي أن “القرار يأتي كخطوة في طريق العودة التدريجية للحياة الطبيعية بعد أن عاودت بعض الدول الأوروبية والعربية فتح مطاراتها بشكل تدريجي إثر دراسة مستفيضة وشاملة من قبل الجهات المعنية، وأعطي الإذن بنقل المسافرين في ثلاثة مطارات هي بغداد والبصرة والنجف”.

وبين وزير النقل أن “مطارات إقليم كردستان استثنيت حتى بداية شهر آب المقبل لعدم استكمالها بعض الإجراءات الخاصة باستقبال الطائرات”.

ولفت الشبلي إلى أن “الخطوات اللاحقة تتغير بحسب الوضع العام لكل دولة”، موضحاً أن “سلطة الطيران المدني ستقوم باستقبال رحلات الترانزيت والشحن الجوي ومرور المسافرين بين عدد من المدن الدولية والعربية بعد تخفيف القيود المفروضة على السفر التي لا تزال سارية في غالبية دول العالم.”

وأكد الشبلي “حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين تطبيق الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالوضع الصحي والتعامل مع وباء كوفيد 19”.