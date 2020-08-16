وزير النقل : سيتم توقيع عقد نهائي مع شركة “هانوا” لانشاء ميناء الفاو

المستقلة … كشف وزير النقل ناصر حسين بندر، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد عقد اجتماع نهائي مع شركة (هانوا) الكورية لاتخاذ قرار بدء المرحلة الأولى من مشروع ميناء الفاو الكبير الستراتيجي والحيوي، حال توقيع العقد.

وقال بندر في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الاحد , ان “هذه المرحلة تتضمن إنشاء 5 أرصفة، وتعميق قناة الابحار للميناء التي طلبنا أن تكون من 19 إلى 21 مترا، وإنشاء البنى التحتية لخمسة أرصفة”، لافتا الى ان “مشروع ميناء الفاو من المشاريع الستراتيجية”.

واضاف بندر ان “المرحلة الاولى تتضمن أيضا إنشاء النفق الذي يربط الميناء بخور الزبير، والطريق الستراتيجي الذي يربط الحدود العراقية مع الكويت”.

وتابع ان “هناك اجتماعات متقدمة جداً مع شركة (هانوا) الكورية التي تعمل في الوقت الحالي مشاريع بسيطة كبداية للنفق وعمليات الدفن”، مشيرا الى ان “الأيام القليلة المقبلة ستشهد عقد اجتماع نهائي مع الشركة”.