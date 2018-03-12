وزير النقل المصرى يشارك في مؤتمر السكك الحديدية في دبي

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

شارك اليوم الدكتور هشام عرفات وزير النقل في فعاليات مؤتمر السكك الحديدية بالشرق الأوسط ٢٠١٨ في دورته الثانية عشرة والمقام في دبي بدولة الامارات العربية المتحدة، وذلك بحضور مكثف من وزراء نقل ومواصلات دول خليجية وعربية وعالمية ، حيث شارك في المؤتمر الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي وزير البنية التحتية رئيس مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والتحتية في دولة الامارات العربية المتحدة وخوليو غوميز – بومار وزير البنية التحتية والنقل والاسكان باسبانيا و آلان لوشينكوف نائب وزير النقل الروسي و خليفة بن سعيد العبري الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية بالامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالاضافة الى وفود شركات عالمية وخبراء متخصصون في مجال السكك الحديدية من عدد كبير من الدول، حيث يُعتبر مؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية أكبر فعاليّة مختصّة بالسكك الحديدية والنقل والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا ، حيث يجمع المؤتمر المسؤولين وصنّاع القرار الحكوميّين لتشكيل النظرة الشاملة المتعلّقة بالسكك الحديديّة وتحديد مستقبلها لمواجهة التحديّات الحاضرة والتطوير في المستقبل ، ويناقش المؤتمر اتجاهات قطاع السكك الحديدة وتلبية الاهتمام المتزايد في هذا المجال ، ويشمل برنامج المؤتمر استعراض نظم معلومات الركاب ونظم إصدار تذاكر النقل لتلبية احتياجات المسافرين العصريين ، كما تتضمن فعاليات المؤتمر سلسلة من الجلسات التفاعلية لمناقشة التحولات التكنولوجية وأبرز المستجدات حول عقود مشاريع السكك الحديدية المخطط منحها في العام 2018 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، كما يتضمن المؤتمر مناقشة الرقمنة والابتكار في السكك الحديدية والسكك الحديدية عالية السرعة ، ودور محطات السكك الحديدية في ازدهار المدن واعادة النظر في الشبكات لتحقيق النقل بواسطة السكك الحديدية عالية السرعة HRS ووسائل النقل المستقبلية والنقل الجماعي (التغلب على التحديات لتحقيق التميز التشغيلي .

كما يناقش المؤتمر خطط السكك الحديدية في دولة الامارات العربية المتحدة و الشركة السعودية للخطوط الحديدية لتطوير شبكة القطارات في سياق رؤية المملكة ٢٠٣٠ وآخر مستجدات شركات ادارة السكك في دول مجلس التعاون الخليجي حول شبكة الربط الإقليمي ومستجدات مشروع سكة الحديد الكويتية ومستجدات المشروع الخاص بتطوير السكك الحديدية في سريلانكا والكفاءة والابتكار في سكك الحديد الخاصة بالشحن ومشروع شركة رينف الإسبانية للنقل عالي السرعة احد النماذج الرئيسية لتطوير السكك الحديدية الدولية .

وخلال كلمته أمام المؤتمر أكد الدكتور هشام عرفات على ان وزارة النقل المصرية لديها استراتيجية واضحة لتطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية ، مشيرا الى انه جاري حالياً العمل في مشروعات مختلفة بقيمة استثمارية تقدر ب ٥٥ مليار جنيه ،لافتا الى انه يتم تجديد وتطوير الشبكة الحالية وانشاء خطوط جديدة مثل مشروعات القطار السريع العين السخنة /العلمين ومونريل ٦ اكتوبر ومونريل العاصمة الادارية الجديدة ، وكذلك القطار السريع من اكتوبر الى اسوان مشيراً الى ان اللجنة العليا المشكلة من وزارتى النقل والإسكان قد اعلنت قائمة التحالفات والشركات العالمية المؤهلة للتقدم بعروضها الفنية والمالية والتمويلية لتنفيذ مشروعي القطار السريع “العين السخنة – العلمين الجديدة”، ومونوريل “العاصمة الإدارية الجديدة – مدينة نصر” و”6 أكتوبر – الجيزة”، لافتا الى أن تقدم كبرى الشركات العالمية يعكس أمرين مهمين الأول ، هو الثقة فى مناخ الاستثمار بمصر، وما ينفذ بها من مشروعات، والثانى، أهمية هذين المشروعين، فى إحداث التنمية، والتخطيط الجيد لهما.

واشار الدكتور هشام عرفات الى النجاح في احداث نقلة تشريعية كبيرة في منظومة السكك الحديدية في مصر حيث وافق البرلمان المصري منذ عدة أيام على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حيث نص التعديل على إمكانية اشتراك الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر في تشغيل وصيانة شبكات السكك الحديدية على المستوى القومي، وتطوير هذه الشبكات وتدعيمها، وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمة، وتنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بهذه الأغراض، وتطوير خدماتها في جميع أنحاء الجمهورية وهو ما سيمثل نقلة كبيرة تساهم في تطوير منظومة السكك الحديدية المصرية بما يعود بالايجاب على مستوى الخدمة المقدمة .

وأضاف الوزير انه بالنسبة لمشروعات السكك الحديدية فهناك مشروعات كهربة الاشارات التي تبلغ تكلفتها ١٢.٤ مليار جنيه .

وفيما يتعلق بأعمال تجديدات وصيانة السكة الحديدية مستهدف التجديد الشامل ل ١٢٠٠ كم سكة بتكلفة ٦ مليار جنيه.

كما يتم تطوير أسطول الوحدات المتحركة حيث تم التعاقد على (شراء ١٠٠ جرار جديد وتأهيل ٨١ جرار وقطع الغيار والدعم الفني بتكلفة ٥٧٥ مليون دولار, وتوقيع بروتوكول لتمويل شراء ١٠٠ جرار بتكلفة ٢٩٠ مليون يورو ؛ وتوريد عدد ٦ قطارات متكاملة بتكلفة ١٢٦ مليون يورو وجاري الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتوريد ١٣٠٠ عربة حديثة للركاب و٣٠٠ عربة للبضائع ) لافتا الى أنه سيتم إعادة تأهيل خط سفاجا / قنا/ الخارجة بطول ٧٣٢ كم.

كما شارك الدكتور هشام عرفات وزير النقل في فعاليات المعرض الخاص بالشركات العالمية العاملة في مجال السكك الحديدية والذي اقيم الى جانب المؤتمر ، حيث شاركت ٢٥٠ شركة عالمية بالمعرض من اسبانيا وكوريا والصين وانجلترا واليابان وفرنسا

لتعرض احدث المنتجات في هذا المجال ، حيث تفقد الوزير اجنحة المعرض المختلفة وشاهد ما تعرضه الشركات من تكنولوجيا حديثة في هذا المجال ، والتقى عدد من رؤساء الشركات الذين ابدوا رغبتهم في التعاون في مجال النقل في مصر