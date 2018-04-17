وزير النقل : الخطوط الجوية أنجزت أهم متطلبات رفع الحظر عنها

(المستقلة)… أعلن وزير النقل كاظم فنجان الحمامي أن شركة الخطوط الجوية العراقية أنجزت أهم متطلبات رفع الحظر عنها.

وقال الحمامي في بيان ه تلقته (المستقلة) اليوم الثلثاء إن “التقرير الأخير لمكتب SAFA (منظمة السلامة العالمية) منح الخطوط الجوية العراقية أعلى الدرجات في تطبيق معايير السلامة الدولية، حيث هبطت نسبة الأخطاء المسجلة هذا الشهر الى 0.04 بعدما بلغت الأخطاء 3.72 قبل استلامنا مهام الوزارة”.

وأكد الوزير، “وبهذا تكون الخطوط الجوية العراقية قد طبقت والتزمت باعلى معايير سلامة الطيران ومنافسة الشركات العالمية الرصينة، وتعتبر هذه الخطوة من اهم خطوات رفع الحظر عن الخطوط الجوية بعد ان اعتمدت مكاتب التدقيق الدولية نسبة 1.2 للشركات الرصينة، ونسبة 2.2 للشركات المشكوك برصانتها في حين حققت الخطوط الجوية العراقية نسبة 0.04 وهي نسبة تعزز رصانة شركة الخطوط الجوية بحسب المنظمة”.(النهاية)