المستقلة ..أعفى وزير النقل عبد الله لعيبي، مدير محطة مطار بغداد وتعيين بديلاً له.

وقالت الوزارة في بيان تلقته “المستقلة ، إن “وزير النقل أمر باعفاء مدير محطة مطار بغداد وتعيين بديلاً له”.

واضافت الوزارة أن القرار جاء “على اثر مخالفته بالسماح لثلاثة مسافرين بالصعود على متن طائرة الخطوط الجوية العراقية المتوجهة الى مطار الملكة علياء في الأردن بشكل مخالف”.

ووجه وزير النقل “بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على حثيثات الموضوع ورفع التوصيات اللازمة بشأن المقصرين على أن تنجز مهامها بالسرعة الممكنة حسب الضوابط والتعليمات النافذة”.