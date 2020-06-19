وزير النفط يوعز بمنح مليوني دولار للخلية الصحية في واسط

(المستقلة)… اوعز وزير النفط احسان عبد الجبار الى شركة نفط الوسط بمنح خلية الازمة الصحية في محافظة واسط مبلغ (2 مليون دولار ).

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الجمعة إن “وزير النفط اوعز الى شركة نفط الوسط بتحويل المبلغ الى خلية الازمة الصحية في المحافظة بشكل عاجل لشراء وتوفير المستلزمات الطبية والادوية والعلاجات المطلوبة لابناء المحافظة”.

وأضاف جهاد، أن “ذلك جاء بالتنسيق مع شركة نفط الوسط والجهات المعنية الاخرى في المحافظة وفق الضوابط والتعليمات الاصولية”. (النهاية)