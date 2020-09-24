وزير النفط يوافق على تعيين خريجي المعاهد النفطية بالوزارة

المستقلة/- وافق وزير النفط على تعيين خريجي المعاهد النفطية على ملاك الوزارة، وفق ما أفاد به النائب مظفر الفضل اليوم الخميس.

وقال الفضل في بيان له وتلقته (المستقلة) اليوةم الخميس إنه “تم استحصال موافقة وزير النفط على تعيين خريجي المعاهد النفطية على ملاك وزارة النفط”، موضحا أن “هذا القرار يأتي بعد جهود استثنائية وعمل دؤوب له مع تنسيقيات الطلبة في المعاهد النفطية”ز

واشار النائب الى “اجراء لقاءات مستمرة مع الكادر المتقدم في وزارة النفط على رأسهم الوزير احسان عبد الجبار”، لافتاً إلى أن “كافة مخصصاتهم ستدرج ضمن موازنة العام القادم 2021”. (النهاية)