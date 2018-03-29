وزير النفط يفتتح محطة توليد للطاقة الكهربائية بحقل الرميلة

(المستقلة)… اعلنت وزارة النفط عن افتتاحها محطة توليد الطاقة الكهربائية في حقل الرميلة بطاقة 235 ميغا واط.

وقال وزير النفط جبار علي اللعيبي في بيان له تلقته (المستقلة) ان “الوزارة قامت بافتتاح محطة توليد الطاقة الكهربائية في حقل الرميلة بطاقة 235 ميغا واط”، مبينا ان “المحطة من شانها ان توفر كميات من الطاقة الكهربائية لاستخدامها في تشغيل الحقول”.

وأضاف اللعيبي أن “حقل الرميلة يمثل طاقة عملاقة في الإنتاج النفطي في البلاد من بين عشرة حقول كبيرة، حيث يمثل الثقل الاكبر من انتاج حقول العراق وشركة نفط البصرة وبالتالي لابد من توفير المستلزمات الضرورية لتطوير الإنتاج في الحقل”.

وأشار اللعيبي ان “المشروع يعد من اكبر المشاريع التي تنفذها هيئة تشغيل حقل الرميلة من التي تضم شركة نفط البصرة وشركتي بي بي البريطانية وشركة بتروجاينا”، لافتا الى ان “المشروع له اهمية في توفير الطاقة الكهربائية من خلال تشغيل خمس توربينات غازية وسيحقق من خلالها الحقل الاكتفاء الذاتي من الطاقة الكهربائية “.

ويعتبر حقل الرميلة من أكبر الحقول العراقية في البصرة وهو رابع أعظم حقل نفطي عالمي ويعود تاريخ اكتشافه في عام 1953، ويتم استخراج النفط من حقول الرميلة تحت إشراف شركة نفط الجنوب في البصرة، ويقدر حجم احتياطي حقل الرميلة العملاق في الجنوب بنحو 17 مليار برميل.(النهاية)