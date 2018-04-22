وزير النفط يعلن ايقاف استيراد مادة الكاز ولأول مرة منذ عام 2003

(المستقلة)… أعلن وزير النفط اليوم ان الوزارة ولأول مرة منذ عام 2003 اتخذت قراراً بالتريث في باستيراد مادة زيت الغاز (الكاز) لشهر أيار 2018، بعد أن تمكن العاملون في قطاع التصفية من تحقيق زيادة في انتاج هذه المادة لشهر نيسان الجاري والوصول إلى معدل إنتاج بلغ (17894م3) باليوم.

وقال وزير النفط جبار علي اللعيبي في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الاحد ان ” هذه المعدلات من الانتاج اعلى من معدل الاستهلاك المحلي لمادة الكاز لشهر اذار الماضي التي بلغت (17158م3) باليوم”، مشيرا إلى أن ” معدل الطاقة الخزنية من المادة ارتفع أيضا ليصل إلى (360000م3)، فضلا عن تزامن ذلك مع الوصول بالطاقات الانتاجية للمصافي العراقية الى ذات المعدلات التي كانت عليه قبل احداث عام 2014 رغم تعرض العديد منها الى التخريب والدمار وتوقفها عن الإنتاج” .

وأضاف وزير النفط انه “بسواعد وهمة المخلصين نجحنا من زيادة الطاقة الانتاجية للمصافي الحالية الى معدلات تتراوح ما بين (550-600) الف برميل باليوم”.

واوضح اللعيبي ان “طموح الوزارة يهدف الى تحقيق الاكتفاء الذاتي لهذه المادة وتقليل كمية الاستيراد الى ما نسبته أكثر من (‎%‎50) وهذا يتوقف على حجم استهلاك وزارة الكهرباء لمادة (الكاز) في توليد الطاقة الكهربائية للمواطنين”.

واكد الوزير ان “وزارة النفط نجحت في توفير هذه المادة رغم توقف مصفى الصمود (بيجي)، سواء من خلال استيرادها من الخارج أو من خلال الأنتاج الوطني وذلك من أجل إدامة عمل وتشغيل محطات الطاقة الكهربائية لوزارة الكهرباء، فضلا عن تزويد المولدات الأهلية ومصانع ومعامل القطاع العام والخاص لنفس الغرض”.(النهاية)