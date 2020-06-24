وزير النفط يؤكد على تطوير صناعة النفط والغاز واستثمارها في بناء الاقتصاد الوطني

(المستقلة)… أكد وزير النفط احسان عبد الجبار حرص وزارته على تطوير صناعة النفط والغاز واستثمارها في بناء الاقتصاد الوطني.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء إن “وزير النفط احسان عبد الجبار، استقبل رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية النائب هيبت الحلبوسي وأعضاء اللجنة وعدد من النواب”.

واكد عبد الجبار “حرص الوزارة على تطوير صناعة النفط والغاز واستثمارها في بناء الاقتصاد الوطني على الرغم من التحديات والظروف الصعبة من خلال الخطط والبرامج التي تسهم النهوض بالصناعة النفطية”.

واشار الوزير الى ان “الوزارة حققت الكثير من الانجازات المهمة خلال الفترة الماضية فضلا عن تعاطيها بشفافية وموضوعية مع جميع الملفات الخاصة بتطوير وتنمية قطاع الانتاج والتصدير وغيرها، والعراق عضو في منظمة الشفافية الدولية”.

ولفت الى أن “الوزارة تتطلع الى تعاون مثالي مع اعضاء مجلس النواب من خلال تبادل المعلومات فضلاً عن تزويدهم بانتظام بالملفات والتقارير الخاصة بالنشاط النفطي وخصوصاً المتعلقة بعمليات الانتاج والتصدير وآليات تسعيرة النفط الخام”.

وأكد الوزير “حرص الوزارة على تحقيق المزيد من التعاون والتواصل مع لجنة النفط والطاقة النيابية واللجان الاخرى خدمة للصالح العام، فضلاً عن دعوة الاعضاء لحضور الاجتماعات والنشاطات المتعلقة بالشأن النفطي”. (النهاية)