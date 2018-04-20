وزير النفط من السعودية : الالتزام بقرار خفض الانتاج ساهم بانقاذ الأسواق العالمية

(المستقلة)… اعتبر وزير النفط جبار اللعيبي انتاج النفط الخام بأنه ساهم بشكل كبير في إنقاذ السوق النفطية العالمية من تدهور أسعار النفط، مشيرا الى أن نتائج هذا التزام الدول الموقعة على الاتفاق بخفض الانتاج والخروج بتوصيات تساعدنا للتعامل مع تحديات المرحلة القادمة.

وقال اللعيبي في بيان صحفي عقب مشاركته في اعمال الاجتماع الثامن للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج التي تعقد أعمالها بمدينة جدة السعودية بحضور الامين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) محمد باركيندو، أن “التزام المنتجين بالقرار التاريخي بخفض انتاج النفط الخام قد ساهم بشكل كبير في إنقاذ السوق النفطية العالمية من تدهور أسعار النفط ، فضلا عن تحقيق نتائج ملموسة في اعادة التوازن والثقة للاسواق العالمية”.

وأضاف اللعيبي، أن “العراق يعد من الداعمين الرئيسين لقرار خفض الانتاج النفطي لحين تحقيق الاهداف التي يضطلع بها الأعضاء، كما أن استمرار اللقاءات والاتصالات والتواصل بين المنتجين من داخل وخارج منظمة اوبك هي رسالة تأكيد على صلابة الموقف الجماعي في مواجهة تحديات السوق النفطية وفي معالجة الأزمة التي عصفت بالسوق العالمية خلال الفترة الماضية والعمل للحيلولة على عدم تكرارها مستقبلا”.

وتابع، أن “الهدف من اجتماع اللجنة هو لمراجعة ومتابعة بيانات التزام الدول الموقعة على الاتفاق بخفض الانتاج والتي أكدت اليوم وبما لايقبل الشك بالتزام الجميع وحرصهم على نجاح الاتفاق الجماعي وصولا للاهداف المشتركة، سيما أن نتائج هذا الالتزام والخروج بتوصيات تساعدنا للتعامل مع تحديات المرحلة القادمة”.

واصفا هذا الاجتماع بـ”المهم لانه يسبق المؤتمر الوزاري لمنظمة الدول المصدرة للنفط اوبك الذي يعقد خلال شهر حزيران القادم والذي ستتمخض عنه قرارات مهمة في وضع خارطة طريق ملائمة لمتغيرات المرحلة ومستجداتها”.(النهاية)