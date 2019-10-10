وزير النفط : توفير اكثر من 3200 فرصة عمل في القطاع النفطي

(المستقلة)… اكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان ان وزارة النفط ماضية في تنفيذ القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء بخصوص توفير فرص عمل لخريجي الكليات التخصصية ومعاهد التدريب النفطي وغيرها ، بالاضافة الى القرارات و الاجراءات الخاصة بتعين الخريجين من مختلف الاختصاصات الهندسية التي اصدرتها منذ بداية العام الحالي 2019

وقال الوزير ان قرارات التعيين التي صدرت خلال الاشهر الماضية من العام الحالي 2019 شملت توفير اكثر من (3200 ) فرصة عمل لخريجي هندسة النفط والهندسة الكيمياوية وخريجي العلوم الجيلوجيا واختصاصات هندسية اخرى تم تعيينهم وفقا لتخصصاتهم في شركات الوزارة ، حيث اصدرت قرار بتعين (1100 ) من خريجي هندسة النفط تم تعيينهم في عدد من الشركات النفطية بصيغة التعيين على الملاك الدائم والعقود وفقاً للقرار (174 ) لسنة 2019 الصادر من مجلس الوزراء ووفقاً لتعليمات الموازنة الاتحادية لسنة 2019 .

واضاف الغضبان انه تم اصدار اوامر وزارية بتعين (438 ) من خريجي الهندسة الكيماوية ، فضلاً عن قرار اخر بتعيين (250 ) من خريجي كليات الهندسة بمختلف الاختصاصات تم تعينهم في مصفى كربلاء ، فضلاً عن تعيين (66 ) من خريجات كليات الهندسة وفق لنظام العقود تكريماً للمراة العراقية ، بالاضافة الى توفر (150 ) درجة وظيفية بصيغة عقد لخريجي كليات العلوم الجيلوجية .

واشار الوزير الى اصدار قرار بتعيين ( 1600 ) من خريجي معاهد التدريب النفطي تم توزيعهم وفقاً للاختصاصات الفنية على شركات القطاع النفطي .

واضاف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط انه وفقاً لتوجيهات الحكومة ، فأن الشركات النفطية تعمل حاليا على توفير فرص عمل اضافية في شركات القطاع النفطي لما تبقى من الخريجين بالاختصاصات الهندسية وغيرها وفقاً للتعليمات النافذة وقانون الموازنة الاتحادية .

من جانبه اكد وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج فياض حسن نعمة ان الوزارة عازمة على توفير فرص عمل لابناء العراق ، وقد شكلت الوزارة عدة لجان لوضع البرامج والخطط لتوفير فرص العمل في القطاع النفطي ، مشيرا الى ان هناك اجتماعات مع مسؤولي التشكيلات النفطية والدوائر المعنية لتوفير فرص العمل واستيعاب اعداد كبيرة منهم. (النهاية)