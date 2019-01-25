وزير الموارد المائية يبحث في ميسان مواجهة فيضانات محتملة

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..بحث وزير الموارد المائية جمال العادلي مع محافظ ميسان علي دواي تنفيذ المشاريع الاروائية وسبل مواجهة وتسليك الفيضانات المحتملة .

وقال بيان عن مكتب الوزير “ان العادلي التقى بدواي خلال زيارته لمحافظة ميسان وبحثا معاً تنفيذ المشاريع الاروائية في المحافظة والاجراءات المتخذة لمعالجة وتسليك موجات الامطار والفيضان المحتملة القادمة من الجهة الشرقية للبلاد”.

وأوضح” ان الجانبين بحثا تعزيز الجهد الهندسي لتشكيلات الوزارة في المحافظة بهدف معالجة المناطق الضعيفة والرخوة في السداد الفيضانية للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين لاسيما القاطنين في احواض الانهار”

من جانبها أعلنت مديرية الموارد المائية في ميسان عن قيامها بواجبها واتخاذ ما يلزم لمواجهة الفيضانات المحتملة وقامت باستطلاع جميع السدود من ناحية علي الغربي حتى مركز المدينة.