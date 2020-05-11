وزير المالية : يصف الامور المالية بالبلد بأنها “صعبة”

( المستقلة)… وصف وزير المالية العراقي علي عبد الامير علاوي الامور المالية في البلد بأنها “صعبة”، مؤكدا السعي لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين، فيما اشارت اللجنة المالية النيابية إلى عزمها لقاء الوزير لمناقشة مسألة تأخر صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين.

وقال وزير المالية في تصريحات اوردتها صحيفة “الصباح” الرسمية، إنه “نسعى إلى توزيع الرواتب كاملة مع توقعاتنا باستمرار تحسن أسعار النفط”.

واضاف ان “الأمور المالية صعبة لكن الرواتب وقوت الناس من اول اهتمامات وأولويات الحكومة”.

من جانبها، أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، عزمها لعقد اجتماعا مع وزير المالية علي عبدالامير علاوي لمناقشة مسالة تأخر صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين.( النهاية)