وزير المالية يستبعد اقرار موازنة 2020 ويؤكد التوجه نحو الاقتراض الخارجي

( المستقلة)…. استبعد وزير المالية علي عبد الامير علاوي إقرار الموازنة العامة لعام 2020، مؤكدا التوجه نحو الاقتراض الخارجي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن علاوي اليوم الاحد قوله، إن “وزارته تعمل على التحضير لموازنة عام ٢٠٢١”، مضيفا “نعمل على الاقتراض من البنك الدولي لمعالجة الأزمة المالية”.

وأشار وزير المالية لحاجة العراق إلى “7 تريليون ونصف ترليون دينار للنفقات التشغيلية”.

وكان مجلس النواب، قد أنهى خلال جلسته الاربعاء الماضي، القراءة الأولى لمشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام ٢٠٢٠، كما صوّت المجلس على صيغة قرار يلزم الحكومة العراقية بإرسال قانون موازنة 2020 في موعد أقصاه نهاية الشهر الحالي.( النهاية)