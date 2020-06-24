وزير المالية يتعهد بحماية رواتب المتقاعدين والدخل المحدود ويؤكد هي “خطاً أحمر”

(المستقلة)… تعهد نائب رئيس الوزراء وزير المالية علي عبد الامير علاوي بالتزام حماية رواتب ومخصصات المتقاعدين واصحاب الدخل المحدود، عاداً إياها “خطاً أحمر”.

وقال علاوي في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء إن “رواتب المتقاعدين واصحاب الدخل المحدود خط احمر، ولا يمكن المساس برواتبهم ومخصصاتهم، اضافة الى الطبقات الفقيرة والمتوسطة الذين يقعون تحت مسؤولية الدولة بشكل مباشر”.

وأضاف ، “اما بالنسبة للشريحة الكبيرة من الفقراء وذوي الدخل المحدود من الذين يعملون خارج مؤسسات الدولة ، فان الحكومة الحالية تعمل على إيجاد بيئة صالحة تشجع العمل الحر وتشجع الاستثمار والقطاع الخاص من التجار والحرفيين ورجال الاعمال والصناعيين”.

ولفت علاوي إلى أن “هؤلاء سيكونون شبكة الحماية الحقيقية للمواطنين الفقراء، وانه من الممكن رفع مستواهم المعاشي عندما ينتعش الاقتصاد في البلاد”.

وأقر مجلس النواب اليوم الأربعاء مشروع قانون يتيح للحكومة الاقتراض الداخلي والخارجي لسد العجز المالي في البلاد.

وصوت البرلمان بأغلبية الأصوات، خلال جلسته بحضور 168 نائباً (من أصل 329)، على إقرار مشروع قانون قدمته الحكومة للاقتراض الداخلي والخارجي.

وكانت الحكومة قد تقدمت بمشروع القانون ويتضمن اقتراض خارجي بقيمة 5 مليارات دولار، وداخلي بقيمة 15 تريليون دينار لسد العجز المالي في البلاد. (النهاية)