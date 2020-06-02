وزير المالية : العراق سيعزز خفض إنتاج النفط ويظل ملتزما باتفاق أوبك

( المستقلة)…. كتب علي عبد الأمير علاوي وزير المالية والقائم بأعمال وزير النفط العراقي على تويتر أن العراق سيعزز خفض إنتاج النفط، ويظل ملتزما باتفاق أوبك+ في هذا الصدد.

ومن المقرر أن تتخذ أوبك وحلفاؤها مثل روسيا قرارا في وقت لاحق من الشهر الجاري بشان ما إذا كان سيجري تمديد تخفيضات إنتاج قياسية أُقرت في أبريل نيسان.

وسجل العراق التزاما ضعيفا بأهداف خفض الإنتاج في مايو أيار.

والاثنين، أعلنت وزارة النفط العراقية، أنها صدرت 3.212 مليون برميل يوماً بإيرادات بلغت نحو ملياري دولار دولار في شهر أيار/مايو الماضي.

وبذلك، تراجعت الصادرات بـ226 ألف برميل يومياً عن شهر نيسان/أبريل الماضي الذي سجل تصدير 3.438 مليون برميل يومياً وإيرادات بنحو 1.5 مليار دولار.

وبموجب اتفاق “أوبك+”، فإنه كان المقرر أن يخفض العراق إنتاجه من الخام بنحو مليون برميل يومياً في شهر أيار/مايو المنصرم.

وفي نيسان/أبريل الماضي، توصل تحالف “أوبك+” إلى اتفاق تاريخي لإجراء تخفيضات في إنتاج النفط تبلغ 9.7 ملايين برميل يومياً بهدف إعادة التوازن إلى أسعار الخام في الأسواق العالمية.

والعراق ثاني أكبر مصدر للخام في منظمة “أوبك” بعد السعودية، ويعتمد على إيرادات النفط لتمويل ما يصل إلى 95 من نفقات الدولة.( النهاية)