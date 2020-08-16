وزير الكهرباء في كوردستان : يعلن يرفد الكهرباء الوطنية بـ33 ميغاواط جديدة

(المستقلة)… افتتح وزير الكهرباء في اقليم كوردستان كمال محمد صالح محطة لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في منطقة شيروان مزن التابعة لناحية ميركسور في محافظة اربيل ، مشيرا الى ان هذا المشروع ينتج 33 ميغاواط من الكهرباء لحدود المنطقة المذكورة.

وقال صالح في كلمة له اثناء مراسم الافتتاح اليوم الاحد ان هذا المشروع يندرج ضمن المشاريع القصيرة الامد، مبينا ان هذه المحطة مكونة من محولتين، وكل منهما تعمل بسعة 16 (NV) اي لهما القدرة على انتاج 33 ميغاواط من الكهرباء للمنطقة.

واضاف ان هذا المشروع تم انجازه من قبل شركة “ملك” اللبنانية، موضحا المبلغ الكلي لتكلفة المشروع بلغت 33 مليون، و500 الف دولار امريكي، مشيرا الى ان خط النقل للمشروع يمتد بمسافة 35 كيلومترا تم تزويده بـ33 KV.(النهاية)