وزير العمل يناقش مع رئيس هيئة النزاهة جملة من الملفات المهمة

المستقلة/ – ناقش رئيس هيئة النزاهة الاتحادية علاء جواد حميد، مع وزير العمل والشؤون الاجتماعيَّة عادل الركابي، سبل تعزيز أواصر التعاون المُشترك بين الجانبين.

وقال المكتب الإعلامي للهيئة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الخميس ، إن “القاضي علاء جواد أبدى خلال اللقاء استعداد هيئة النزاهة الاتِّحاديَّة التعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة؛ بغية ضمان وصول الخدمات والإعانات والرواتب لمُستحقيها الحقيقيِّين، وعزل المُتجاوزين ومحاسبة المُقصّرين الذي يُقدمون على مخالفة واجباتهم الوظيفيَّة التي حدَّدها القانون”.

وأشار جواد إلى “عزم الهيئة توزيع استبانةٍ لقياس مُستوى رضا المُراجعين عن الخدمات المُقدَّمة إليهم من قبل مُؤسَّسات الدولة”.

وبحسب البيان، “استعرض وزير العمل والشؤون الاجتماعية من جهته جهود وزارته في استبعاد عشرات الآلاف من غير المستحقين لرواتب شبكة الحماية الاجتماعية”.

وأكد الركابي “استعداد وزارته للتعاون مع الهيئة؛ من أجل إيصال أفضل الخدمات إلى المُستفيدين، ولا سيما الفقراء منهم الذين نحرصُ على رعايتهم والرقي بالخدمات المُقدَّمة لهم”.