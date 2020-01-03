وزير العمل يعلن موافقة مجلس الوزراء على زيادة رواتب العمَّال المضمونين

المستقلة /وزير العمل يعلن موافقة مجلس الوزراء على طلب الوزارة زيادة رواتب العمَّال المضمونين ويؤكد إدراج الزيادة ضمن موازنة ٢٠٢٠

أعلـن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبدالزمان موافقة مجلس الوزراء على طلب الوزارة زيادة رواتب العمال المضمونين.

وبين الوزير ان الوزارة حرصت على ايلاء الطبقة العمالية الاهتمام البالغ ضمن سياقات عملها وحققت تقدماً ملحوظاً من خلال مساعيها لتعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي فضلا عن مخاطبة مجلس الوزراء لزيادة رواتب المضمونين الذي حظي بموافقة المجلس مشيرا الى ان الزيادة ستدرج ضمن موازنة العام ٢٠٢٠.

واضاف ان الزيادة تمت بواقع ١٠٠ الف دينار وتم ادراجها ضمن احكام مسودة قانون الموازنة الاتحادية للعام ٢٠٢٠، لافتا الى ان مجلس ادارة صندوق التقاعد قرر منح المضمونين ١٠٠ الف دينار كمكافأة ابتداء من ١-١-٢٠٢٠ لحين منح الزيادة.

عبد الزمان اوضح ان الوزارة ستنشر جدولا يوضح الراتب الحالي وما بعد الزيادة وفق الاستحقاقات المنصوص عليها قانونا.