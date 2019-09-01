وزير العمل يشكل لجنة لمتابعة حالة عوائل تسكن منطقة الطمر الصحي في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / … أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، اليوم الاحد ، إن وزير العمل باسم عبد الزمان أمر بتشكيل لجنة مشتركة من قبل فريق الرصد الميداني وباحثين اجتماعيين لمتابعة حالة عوائل تعيش في منطقة مخصصة للطمر الصحي ضمن محافظة كربلاء وتعتاش على بيع النفايات .

وقال فريق الرصد الميداني لـــ ( المستقلة ) على هامش زيارته أمس السبت لمنطقة الطمر الصحي ، إن ” العوائل في تلك المنطقة تعيش وضعا اجتماعيا وصحيا متدهورا وتسكن ضمن مخيمات وتعتاش على بيع النفايات”.

وأضاف إن “وزير العمل أمر اللجنة المشكلة بإجراء زيارة فورية لتلك العوائل وتلبية احتياجاتها بالسرعة الممكنة وتوفير الخدمات المناسبة لها ، وبمتابعة مباشرة من قبله “.