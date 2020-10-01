وزير العمل يدعو لإعادة الثقة للإعلام الحكومي وتحقيق التوازن في نقل الوقائع

المستقلة.. أكـد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي ضرورة اعادة الثقة للإعلام الحكومي وترسيخ مبدأ المصداقية في العمل عبر تشخيص مكامن النجاح والإخفاق وتحقيق عملية التوازن في نقل الوقائع والأحداث.

وشدد الوزير عند لقائه رئيس مجلس الأمناء في شبكة الإعلام العراقي جعفر الونان والوفد المرافق له اليوم الخميس اهمية أن يأخذ الإعلام دوره في عملية الإصلاح في مختلف مهام وعمل دوائر الدولة ومؤسساتها.

وقال ان وزارة العمل تعدُّ من الوزارات السيادية بسبب اتصالها المباشر بفئات المجتمع وخاصة الطبقات الهشة، كما انها تتحمل اعباء كبيرة نتيجة الافرازات التي احدثتها الظروف التي مرت بها البلاد ولعقود من الزمن ، لافتا الى ان الوزارة باستطاعتها معالجة تلك المشاكل اذا ما توفر لها الدعم والمساندة من القطاعات الحكومية والمؤسسات الاعلامية لاننا نحتاج الى العمل التكاملي .

ودعا الى تسليط الضوء على عمل الوزارة اعلاميا واعطائها مساحة اوسع لدى شبكة الإعلام العراقي، مؤكدا ضرورة اظهار جهود الوزارة ونقل صورة صحيحة عنها، فضلا عن ارسال رسالة توعوية للمواطن عن طبيعة المهام والخدمات التي تقدمها الوزارة للفئات المستفيدة وما حققته من انجازات في مدة وجيزة.