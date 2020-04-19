وزير العمل : سيتم شمول 67 الف عائلة جديدة بقانون الحماية الاجتماعية

المستقلة ..أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان، أن المنحة الطارئة شكلت قاعدة بيانات جديدة لأصحاب الكسب اليومي، فيما أشار إلى أن هناك 67 الف عائلة جديدة ستشمل بقانون الحماية الاجتماعية.

وقال عبد الزمان في تصريح صحفي، إن “الوزارة لديها قاعدة بيانات كاملة حول العوائل تحت خط الفقر وذوي الإعاقة والعاطلين عن العمل، إلا أنها لا توجد لديها قاعدة بيانات حول أعداد العائلات التي تعتاش على الأجور اليومية”، مبيناً أن “استمارة المنحة الطارئة التي أطلقت ستكون فرصة لتشكيل قاعدة بيانات لأصحاب الكسب اليومي”.

وأضاف، أنه “ليس بالضرورة أن يكون أصحاب الكسب اليومي تحت خط الفقر، كسائق التاكسي وغير ذلك، وأنما هم من تضرروا جراء إجراءات حظر التجوال الوقائي”.

وأوضح، أن “هؤلاء الكسبة بعد تكوين قاعدة البيانات ربما سيدخلون ضمن أجور عمال وهذا يكون ضمن قانون جديد ليس قانون الحماية الاجتماعية”.

وأشار إلى أن “هناك 67 ألف عائلة جديدة ستشمل بقانون الحماية الاجتماعية”.

وحول العمال المضمونين أكد وزير العمل، أن “لدى الوزارة نحو 250 ألف عامل مسجل، مبيناً أن الوزارة ألزمت الشركات بمنح مستحقات العاملين خلال هذه الفترة” .

ولفت إلى أن “الوزارة تلقت شكاوى عدة من قبل العمال لعدم تسلمهم مستحقاتهم، مؤكداً عزم الوزارة محاسبة أرباب العمل المقصرين تجاه العاملين”.