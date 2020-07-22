وزير العمل : توزيع 77 بالمئة من منحة الطوارئ على المستحقين

(المستقلة)… كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي عن توزيع نسبة 77 بالمئة من منحة الطوارئ على المستحقين.

وقال الركابي لوكالة الانباء العراقية اليوم الاربعاء ان المستفيدين المشمولين وفق الضوابط سيتسلمون النسبة المتبقية من المنحة ،التي ستشمل المناطق الاشد فقراً في محافظات الوسط والجنوب”.

واضاف ان مناطق اقليم كردستان شملت في توزيع منحة الطوارئ، مؤكدا استبعاد مليونين من المتقدمين بعد تقاطع بياناتهم وثبت عدم شمولهم بالضوابط ،فيما تبقى العدد الكلي من اربعة الى خمسة ملايين.

وأعلنت وزارة التخطيط، تخصيص 300 مليار دينار للمتضررين من أزمة وباء كورونا ممن لا يستلموا رواتب من الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية، والعمل على إعفائهم من أجور الكهرباء والماء والخدمات حتى نهاية الأزمة. (النهاية)