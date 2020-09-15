وزير العمل : تضمين رواتب 57 ألفاً من ذوي الاحتياجات الخاصة في موازنة 2020

وزير العمل : تضمين رواتب 57 ألفاً من ذوي الاحتياجات الخاصة في موازنة 2020

المستقلة ..أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، تضمين رواتب 57 ألفاً من ذوي الاحتياجات الخاصة في موازنة 2020 ، مؤكدا أن “المبالغ ستصرف لهم بأثر رجعي ابتداءً من شهر كانون الثاني للعام الحالي”.

وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء ، إنه “تم تضمين رواتب ذوي الإعاقة (الشمول الجديد) في موازنة 2020”.

وأوضح الركابي أن “عدد الشمول الجديد ضمن هذه الفئة بلغ 57 الف أسرة”، لافتاً إلى أن “المبالغ ستصرف لهم بأثر رجعي ابتداءً من شهر كانون الثاني للعام الحالي”.