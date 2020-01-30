وزير العمل السعودي يكشف المهن الأكثر طلبًا بالمملكة

المستقلة / طلبا في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية، منوها إلى ضرورة الاهتمام بتلك المجالات والمهن لراغبي العمل والتوظيف.

وأكد الوزير أحمد بن سليمان الراجحي، على أن مهن المحاسبة والمراجعة من أكثر المهن احتياجا لدى القطاع الخاص مقارنة ببقية المهن.

وأوضح “الراجحي” أن متوسط أجور العاملين السعوديين في هذه المهن يقارب 7 آلاف ريال، معتبرا أن إتاحة الفرص للإناث للعمل بهذه التخصصات عالية المخاطر، نظراً لطبيعة المهام التي تتطلب الدقة وعدم الاحتياج للعمل الميداني غالباً.

وأكد على وجود تنسيق وزارة العمل بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” لتوسيع قاعدة من يحملون الشهادات المهنية والزمالة في المحاسبة.

وتعكف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية على توطين عدة مهن في القطاع الخاص خلال العام الجاري، من إجمالي المهن الموجودة في السوق البالغ عددها نحو 3000 مهنة.

وتستهدف الوزارة خلال الربع الأول من العام الجاري 2020، بدء توطين مهنتين في السوق، وفق تسلسل زمني وآليات تراعي أعداد الباحثين عن عمل في هذه التخصصات”، وفقا لما نقلته صحيفة “الاقتصادية” السعودية.

وفيما يتعلق بنسب الباحثين عن عمل في القطاع الخاص وفق أحدث البيانات، أوضح وكيل الوزارة المساعد لتنمية فرص العمل، أن نحو 80% من الباحثين عن عمل نساء.

وأصدر المهندس أحمد الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، في وقت سابق، قرارا وزاريا يقضي بتوطين تدريجي لجميع مهن طب الأسنان في المنشآت التي يعمل فيها أطباء أسنان، على مرحلتين: الأولى تستهدف توطين 25% اعتبارا من 01/08/1441، فيما تستهدف المرحلة الثانية توطين 30% اعتبارا من 01/08/1442