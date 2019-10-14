وزير العمل : أكثر من مليون و300 الف شخص تقدموا لمنحة طوارئ العاطلين

(المستقلة)…. بلغ عدد العاطلين الذين تقدموا للحصول على منحة الطوارئ من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال اسبوع، اكثر من مليون و344 ألف مواطن.

ونقلت صحيفة “الصباح” شبه الرسمية عن وزير العمل الدكتور باسم عبد الزمان قوله ان وزارته وبعد استنفار ملاكاتها الفنية والادارية استقبلت جميع المتقدمين مباشرا والكترونيا بعد اطلاق الاستمارة الالكترونية نهاية الاسبوع الماضي، مشيرا الى انه تم اكمال عملية التسجيل لدى المتقدمين بشكل مباشر ورقيا من اجل شمولهم بمنحة الطوارئ، مؤكدا ان وزارته ستعمل على استيعاب جميع المتقدمين على المنحة لشمول المستحقين منهم، ولاسيما بعد اكمال عملية التقديم في الـ 24 من الشهر الحالي.

وافصح عن انه سيتم تشكيل لجان مختصة لمتابعة آلية الفرز الالكتروني بعد اغلاق عملية التقديم عبر الموقع الخاص بالوزارة، اذ سيتم العمل على تدقيق وتهيئة قاعدة بيانات خاصة بالمشمولين بالمنحة من اجل توزيعها عبر بطاقة (الماستر كارد) للمستحقين منهم ممن تنطبق عليهم شروط الشمول بالمنحة.

واكد عبد الزمان ان قسم شؤون المواطنين على تعاون مستمر مع المواطنين من اجل استقبال مختلف شرائح المجتمع وشكاوى، اضافة الى الاستفسارات الخاصة بكل منهم فهناك مرونة في التعاون وتكثيف للجهود، اذ تم استقبال 817 مراجعا خلال الشهر الماضي وتسلم 373 طلبا عبر (حكومة المواطن الالكترونية)، و752 استفسارا عبر الخط الساخن بالاضافة الى 59 طلبا لمقابلة المسؤولين وارسال 50 تبليغا للمواطنين بالردود الرسمية، مع اجراء 58 زيارة ميدانية تخص متابعة المعاملات المختلفة للمواطنين.

وشدد على ان وزارته تصدرت الوزارات المبادرة بتلبية مطالب المتظاهرين من خلال إعطائهم منحة مالية وفرصة عمل، فضلا عن متابعة واقع العاملين في مختلف المجالات والمسجلين لدى الوزارة، اذ تمت مناقشة اعتماد آلية معينة للعاملين ضمن مناطق التدرج الطبي لتعزيز الملاكات الطبية للمركز الوطني للصحة والسلامة المهنية، منوها بأن وزارته تعمل على تسليط الضوء على الخريجين الجدد من الاطباء على طبيعة العمل بمجال الصحة والسلامة المهنية واهمية حماية العاملين بمواقع العمل المختلفة من مخاطر المهنة المتمثلة باصابات العمل والامراض المهنية. (النهاية)ذ