وزير العمل : أكثر من سبعة آلاف شخص يتقاضون راتباً آخر غير راتب الحماية

المستقلة /- كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عن وجود أكثر من سبعة آلاف شخص يتقاضون راتباً آخر غير راتب الحماية ، فيما اكد أن اللجان مستمرة بمقاطعة البيانات مع جميع الوزارات الأمنية .

وقال وزير العمل عادل حاشوش الركابي في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم السبت ، إن “الوزارة بدأت بتشكيل لجان قبل أسبوعين لتدقيق بيانات شبكة الحماية الاجتماعية وهيأة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة المستفيدين من خدمات الهيأة”، لافتاً إلى أن”لجنة التدقيق بدأت عملها مع هيأة التقاعد العامة وبعض الدوائر الحكومية الأخرى، وعملها سيستمر بعد عطلة عيد الأضحى المبارك”.

وأضاف الركابي أن”هذه اللجان ستستمر بمقاطعة البيانات مع جميع الوزارات الأمنية، ومنها الدفاع والداخلية والحشد الشعبي وجهاز المخابرات والأمن الوطني ومستشارية الأمن الوطني، إضافة إلى وزارات التربية والتعليم العالي والوزارات الأخرى التي نشك بتكرار رواتب بعض منتسبيها مع هيأة الحماية الاجتماعية وذوي الإعاقة”.

وأشار إلى أنه “تم في الأيام الأولى كشف أكثر من سبعة آلاف شخص ممن يتقاضون رواتب الحماية الاجتماعية ، إضافة إلى كونهم يتقاضون رواتب تقاعدية ،أو هم موظفون في دوائر أخرى”، مبيناً أن “الحملة ستستمر لكشف مزدوجي الرواتب الذين يتجاوزون على رواتب شبكة الحماية الاجتماعية التي يجب أن تذهب للفقراء”.