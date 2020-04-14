وزير العدل يوجه برفع اسماء المشمولين بالعفو الى امانة مجلس الوزراء

( المستقلة)… وجه وزير العدل فاروق أمين، برفع اسماء النزلاء المشمولين بالعفو الخاص الى الامانة العامة لمجلس الوزراء.

وذكرت وزارة العدل في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم الثلاثاء “أنها ستباشر وزارة العدل غدا الاربعاء، برفع القوائمالخاصة باسماء النزلاء المشمولين بالعفو الخاص الى الامانة العامة لمجلس الوزراء“.

وأضافت أن “ذلك جاء بغية ارسالها الى ديوان رئاسة الجمهورية لاصدار مراسيم بالعفو الخاص عنهم لإطلاق سراحهم“.( النهاية)