“وزير العدل” يوافق على تثبيت جميع موظفي العقود والمفصولين

المستقلة / أعلنت وزارة العدل العراقية الخميس المصادف 9/1/2020 ان وزير العدل السيد فاروق أمين الشواني يوافق على تثبيت جميع موظفي العقود والمفصولين في دائرتي الاصلاح العراقية واصلاح الاحداث وتثبيت موظفي العقود الذين لم تسنح لهم الفرصة للتقديم عن طريق الاستمارة الالكترونية، اضافة الى اعادة تعيين المفصولين بسبب الغياب في دائرتي الاصلاح العراقية واصلاح الاحداث.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة ثائر الجبوري، ان السيد الوزير وافق على المطالعة المقدمة من قبل وكيل وزارة العدل الاستاذ عبد الكريم فارس السعدي المتضمنة تسوية الملاكات بعد إكمال إجراءات التعيين والحذف والإحداث مع وزارة المالية، بغية تعيين موظفي العقود في وزارة العدل، لمن لم يقدم على طلب التعيين ضمن الاستمارة الالكترونية.

واضاف الجبوري، انه فيما يخص المفصولين بسبب الانقطاع عن الدوام لظروف البلد خلال السنوات الماضية في دائرتي الإصلاح العراقية وإصلاح الإحداث، فسيتم إعادة تعيينهم على حركة الملاك وبحسب توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعد تطبيق قانون التقاعد وحسب الدرجات الشاغرة على ملاك الدائرتين.