وزير الصناعة يوضح ملابسات إلغاء كتاب الشركة العامة للسمنت العراقية

المستقلة / سرى جياد / أصدر وزير الصناعة والمعادن توضيحا بخصوص إلغاء كتاب الشركة العامة للسمنت العراقية بالعدد(٦٤٠٥)والمؤرخ في ٥/١٠/٢٠٢٠.

وقال في تغريدة له على حسابه في منصة تويتر تابعتها المستقلة أن الإجراء المتخذ من قبل الشركة العامة للسمنت العراقية بالحصول على مادة السمنت لمنتسبيها بديلا عن تأخر صرف الرواتب لشهر أيلول الماضي إجراء خاطئ إداريا وقانونيا.