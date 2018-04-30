وزير الصناعة يوجه بتخصيص مساحات شاغرة لتأسيس مشاريع للخريجين العاطلين

(المستقلة)… أصدرت وزارة الصناعة والمعادن اليوم الاثنين بتخصيص مساحات شاغرة لتأسيس مشاريع للخريجين العاطلين عن العمل.

وقال مدير مركز الإعلام والعلاقات العامة في الوزارة عبد الواحد علوان الشمري في بيان له تلقته (المستقلة)… إنه “استنادا الى توجيهات وزير الصناعة والمعادن محمد شياع السوداني المبلغة الى المديرية العامة للتنمية الصناعية بخصوص توفير الدعم والاسناد لمشاريع الشباب الخريجين وتوفير مواقع عمل لتلك المشاريع تتناسب مع قدراتهم المالية”

وأضاف ان “السوداني وافق على استغلال المساحات الشاغرة الواسعة في مواقع شركات القطاعين العام والخاص على أن تكون وفق دراسات جدوى اقتصادية”، مبينا ان “الوزارة اوعزت من خلال دائرة الاستثمارات الى التشكيلات المرتبطة بها وشركات القطاع المختلط بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة حول امكانية تخصيص مساحات شاغرة في مواقعها لغرض استغلالها من قبل الخريجين العاطلين عن العمل في تأسيس مشاريع صناعية صغيرة ومتوسطة وبايجار بسيط بغية الاسهام في دعم هذه الشريحة والقضاء على البطالة ودعم الاقتصاد الوطني”.