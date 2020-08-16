وزير الصحة يوجه بانشاء ثمانية مستشفيات في ذي قار

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف /..وجه وزير الصحة والبيئة حسن التميمي ، اليوم الاحد ، بانشاء ثمانية مستشفيات سريعة الانجاز في ذي قار ، اضافة الى تخصيص مبلغ مالي لدعم صحة المحافظة لمواجهة جائحة كورونا .

وقال الناطق الرسمي باسم دائرة صحة ذي قار صلاح غياض ان ” وزير الصحة والبيئة اثناء لقاءه بمدير عام دائرة صحة ذي قار سعدي الماجد في مقر الوزارة ، وجه بانشاء ثمانية مستشفيات سريعة الانجاز لتكون مراكز عزل للمصابين بفيروس كورونا في اقضية ، البطحاء ، وكرمة بني سعيد ، والفجر ، وسيد دخيل ، والدواية ، والغراف ، والاصلاح ، وقلعة سكر “.

ونوه الى ان ” الوزير وجه كذلك بانشاء معمل للاوكسجين الطبي بطاقة انتاجية 700 قنينة يوميا ، فضلا عن تجهيز دائرة صحة ذي قار بجهاز مفراس ، ورفدها بالاجهزة والمستلزمات الطبية المختلفة ، اضافة الى تخصيص مبلغ مالي لدعم جهود الدائرة في مواجهة خطر كورونا “.