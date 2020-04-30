وزير الصحة ينفي شمول مناطق محددة بالحظر المناطقي

المستقلة ..نفى وزير الصحة جعفر علاوي، ما تم تداوله بشأن تحديد مناطق مشمولة بالحظر المناطقي، مؤكداً أن جميع مناطق العراق ﺗﺤﺘﻮي إﺻﺎﺑﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ اﺛﺒﺎت اﻟﻌﻜﺲ.

وقال علاوي في تصريح لوسائل اعلامية حكومية اليوم الخميس ، ان “اﻟﺤﺠﺮ المناطقي ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪه ﺑﻌﺪ أن ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻜﻮادر اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻰ المناطق ذات اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ واﻻﺻﺎﺑﺎت اﻟﻜﺜﻴﺮة وﺳﻴﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻌﻔﻴﺮ وﺗﻮﻋﻴﺔ وﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﻮﻳﻘﻬﺎ”.

ونفى علاوي”ما ﻧﺸﺮ عبر ﺻﻔﺤﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻦ تحديد ﻣﻨﺎﻃﻖ مشمولة ﺑﺎﻟﺤﻈﺮ المناطقي”، ﻣﺆﻛﺪا أن “مناطق العراق ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺗﺤﺘﻮي إﺻﺎﺑﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ اﺛﺒﺎت اﻟﻌﻜﺲ”.