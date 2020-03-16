وزير الصحة يناقش مع فائق زيدان الاجراءات القانونية لمجابهة خطر كورونا

المستقلة … استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان في مكتبه صبيحة اليوم الاثنين، وزير الصحة جعفر صادق علاوي، ووكيل الوزير الدكتور حازم الجميلي ومدير الصحة العامة الدكتور رياض عبد الأمير وناقش الاجراءات القانونية الواجب اتباعها لمجابهة خطر فايروس (كورونا) والحد من انتشاره في العراق.

وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان أوعز الى محاكم التحقيق ومكاتب الادعاء العام على ضوء الملاحظات التي أثارها وزير الصحة بما يلي:

1-اتخاذ الاجراءات القانونية على وفق أحكام المادة (368) من قانون العقوبات بحق كل من يتسبب بنشر هذا الفايروس من خلال بث الشائعات الكاذبة حول الاصابات بالمرض أو الاستهزاء بخطورته أو تشجيع المواطنين على التجمعات بأي شكل من الأشكال والتي منعتها لجنة الأمر الديواني بالرقم (55) لسنة 2020.

2-اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المصابين بالفايروس الممتنعين منهم عن تقديم المعلومات الى الجهات الطبية المختصة لغرض معالجتهم والقيام بالإجراءات اللازمة للحجر والوقاية من انتشار المرض الى عوائلهم.

3-التأكيد على الجهات الأمنية المختصة على تنفيذ حظر التجوال بشكل كامل وإلقاء القبض على كل من يخالف ذلك بالتعاون مع المحاكم الخافرة التي سوف تتابع تنفيذ حظر التجوال.

ومن الجدير بالذكر أن المادة (368) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 نصت على عقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات بحق كل من يرتكب عمداً فعلاً من شأنه نشر مرض خطير يضر بحياة الأفراد.