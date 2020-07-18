وزير الصحة يفتتح مركزا لكورونا انشأته العتبة الحسينية في ميسان

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..افتتح وزير الصحة والبيئة حسن محمدالتميمي، السبت، مركز الشفاء (٦) والذي يضم ٨٠ سريرا وتم انشائه بالتعاون مع العتبة الحسينية المقدسة.

واشاد الوزير بجهود العتبة الحسينية ودعمها للقطاع الصحي في مواجهة جائحة كورونا .

من جانبه قال مدير عام صحة ميسان ان الهدف من افتتاح المركز هو لزيادة السعة السريرية في (مركز كوفيد-١٩) لعلاج مرضى فيروس الكورونا حيث خصص هذا المركز للحجر الصحي للمصابين وخصوصاً الحالات الحرجة.

وذكر ان المركز تتوفر فيه كافة مستلزمات الرعاية الطبية والصحية والعلاجية .