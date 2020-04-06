وزير الصحة يعلن عن تمديد الحظر ليوم 19 نيسان وإعادة تنظيم دوام الموظفين

( المستقلة)… كشف جعفر علاوي وزير الصحة والبيئة رئيس خلية الأزمة الخاصة بمواجهة وباء فيروس كورونا عن وجود توجه بتمديد حظر التجوال الى الـ 19 من نيسان الحالي وإعادة تنظيم دوام الموظفين بنسبة 25%.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن علاوي قوله، اليوم الاثنين إن “حظر التجول سيمدد الى يوم 19 من الشهر الجاري مع إعادة تنظيم دوام الموظفين في القطاع العام والخاص“، مشيرا الى “تخويل الوزراء باستئناف عمل الموظفين بنسة 25% لان أجهزةالدولة توقفت خلال فترة الحظر“.

وتابع وزير الصحة “لا يوجد هناك مخاوف على الوضع الصحي في العراق مع تزايد اعداد الإصابات، فالأدوية موجودة والمستشفيات مهيئة، فضلا عن الكوادر الصحة المتهيئة بالكامل، كما أن الوضع المالي افضل من السابق وتم توزيعبعض الأموال على المحافظات“.

وكانت وزارة الصحة العراقية أعلنت اليوم الاثنين، ارتفاع مجموع الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، إلى 1031،وحالات الوفيات الى 64، مقابل شفاء 344 حالة.( النهاية)