وزير الصحة يعلن البدء بالحظر المناطقي لأسبوعين ويحدد المناطق المشمولة

( المستقلة)… اعلن وزير الصحة حسن التميمي عن البدء بالحظر المناطقي لمدة أسبوعين في بغداد.

وقال التميمي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين انه “تم اليوم البدء بالحظر المناطقي لمدةأسبوعين“، مبينا ان “ذلك جاء نظرا لزيادة أعداد الإصابات بوباء كورونا في محافظة بغداد وبشكل متسارع وظهور بؤروبائية في بعض المناطق“.

واضاف ان “المناطق مشمولة بالحظر المناطقي هي

مدينة الصدر

الحبيبة

الكمالية

الشعلة

العامرية

وتابع ان “ذلك سيتزامن مع تنفيذ القرار أكبر عملية للرصد الوبائي الفعال في القطاعات والمحلات“.

واكد الوزير “انناستتخذ نفس الاجراءات في باقي مناطق بغداد والمحافظات في حال تأشير زيادة في أعداد الاصابات فيها“، مبيننا انه “سيتم اتخاذ إجراءات مشددة في المناطق المشمولة بالحظر المناطقي“.( النهاية)