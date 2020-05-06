وزير الصحة يطالب بتحريك شكاوى ضد من يقيم التجمعات ويخرق التعليمات والتدابير

( المستقلة)…. طالب وزير الصحة والبيئة الدكتور صادق جعفر علاوي المواطنين بتحريك شكاوى ضد كل من ينتهك السلامة الوطنية باقامة التجمعات وخرق التعليمات والتدابير الصادرة للحد من تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال علاوي في بيان نقله المتحدث الرسمي للوزارة سيف البدر في بيان لها تلقته ( المستقلة)… إنه “في الوقت الذي تهيب فيه الوزارة بجميع المواطنين لممارسة دورهم الإيجابي في دعم وزارة الصحة بكافة تشكيلاتها والجهات الساندة لها في التصدي لانتشار فايروس كورونا المستجد واحتواءه والحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين فاننا نود ان نذكر الجميع بالمسؤولية الجزائية عن انتهاك القرارات الصادرة عن لجنة الأمر الديواني رقم (٥٥) لسنة ٢٠٢٠ وعلى رأسها منع التجمعات بكافة اشكالها بما في ذلك مجالس العزاء والأفراح والمناسبات والولائم”.

وأضاف أن “المادة (٣٦٨) من قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ المعدل وتحت عنوان (الجرائم المضرة بالصحة العامة) نصّت على “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من ارتكب عمدًا فعلًا من شانه نشر مرض خطير مضر بحياة الأفراد فإذا نشأ عن الفعل موت إنسان او إصابته بعاهة مستديمة عوقب الفاعل بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت او جريمة العاهة المستديمة”.

وتابع علاوي أن “إقامة التجمعات في هذه الظروف تنطبق عليه احكام المادة القانونية أعلاه فاننا نهيب بالجميع تجاوز إقامة اية تجمعات في هذه الفترة العصيبة من اجل سلامة العراقيين والعراق”.

وأشار وزير الصحة إلى أنه “لغرض التصدي الفعال لهذه الظواهر السلبية فاننا نهيب بكل الجهات ذات العلاقة بالموضوع بدءا بوزارة الداخلية ووزارة الصحة والمواطنين المتضررين مراجعة الجهات التحقيقية لتحريك الدعاوى ضد من انتهك سلامة العراقيين بمخالفته للتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.( النهاية)