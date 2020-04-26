وزير الصحة يؤكد: العراق سيخرج منتصرا على كورونا

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أكد وزير الصحة جعفر علاوي ، إن “العراق سيخرج منتصرا على فايروس كورونا .

وقال علاوي لدى افتتاحه ردهة الحميات الثالثة في قضاء الهندية ( طوريج ) شرقي كربلاء إن “الوزارة تحذر من نقل الفيروس الأوروبي الى البلاد عبر عراقيي الخارج ، وإن اعداد العراقيين العائدين يفوق امكانية الوزارة “.

وأشار الى إن “الوزارة طالبت مجلس الوزراء ووزارة الخارجية بتقليل عودة الطائرات من الدول قوية الإصابة ، فإمكانية الوزارة ضعيفة ولا تمتلك اماكن كبيرة للحجر ، وكما أن اغلب العراقيين العائدين هم ليسوا بحاجة للعودة “.

وأفتتح علاوي ، مساء الاحد ، ردهة الحميات الثالثة في مستشفى قضاء الهندية ( طوريج ) شرقي المحافظة والذي يقدم خدماته العلاجية الى مصابي فايروس كورونا .

وقال على هامش الافتتاح ، إن “العتبة العباسية قامت بتأهيل مستشفى الحياة الثالثة ضمن جزء مستشفى الهندية العام وبواقع 35 سرير وبمدة انجاز 24 يوما “.

وأشاد ” بدور العتبات المقدسة التي قدمت جهودا استثنائية في مساعدة الحكومة المحلية في هذا الظرف الاستثنائي ، وكما تقدم لكل من ساهم في نجاح الخطط التي اعددناها لمواجهة جائحة كورونا “.