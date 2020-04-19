وزير الصحة : سنقترح تخفيف حظر التجوال في شهر رمضان بنسبة 25%

المستقلة .. اكد وزير الصحة جعفر علاوي، الاحد، سنقترح تخفيف الدوام خلال شهر رمضان بنسبة 25%، فيما اشار الى استمرار غلق المدارس والجامعات.

ونقلت صحيفة الصباح عن علاوي قوله “سنرفع مقترحاً إلى مجلس الوزراء يقضي بتخفيف حظر التجوال في شهر رمضان وسيكون منع التجوال من الساعة 6 مساءً حتى 6 صباحاً”، مبينا ان “المقترح يتضمن عودة نسبة تصل إلى 25% من موظفي الوزارات إلى وظائفهم، حسب طلب شخصي من الوزير المعني”.

واضاف ان “المدارس والجامعات ستبقى مغلقة”، مشيرا الى “اننا سنسمح بفتح المولات خلال شهر رمضان بشكل جزئي والمطاعم ستبقى مغلقة فقط خدمة التوصيل متاحة”.