وزير الصحة : سنتخذ إجراءات أكثر صرامة ومنها العودة للحظر الشامل

المستقلة / – لوح وزير الصحة حسن التميمي، باتخاذ إجراءات أكثر صرامة وفرض قيود إضافية للحد من الحركة، والعودة مجدداً لفرض الحظر الشامل للتجوال مستقبلاً, في حال استمرار المواطنين بعدم الاهتمام بالتعليمات الوقائية والصحية واستمرار الزيادة الكبيرة بالإصابات بفيروس كورونا.

وقال التميمي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية وتابعته “المستقلة” اليوم الاحد ، إن “الوزارة دائما ما تؤكد على الاكتفاء بالحظر الصحي مع الالتزام بالتعليمات ضمن خطتها الستراتيجية للتعامل مع الفيروس من دون اللجوء الى فرض قيود مشددة ومنها الحظر الشامل، وإن الموقف الوبائي هو من يحدد القيود والإجراءات التي سيتم اتباعها”.

وأضاف أن “الوزارة مستمرة بفرض القيود المتمثلة بالالتزام بالتعليمات، وهناك قرارات ستصدر قريباً، لا سيما ونحن مقبلون على شهر محرم ونتوقع أن تكون هناك تجمعات كبيرة مع عدم مراعاة خطورة الوباء”.

وأوضح التميمي، أن “زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا كانت متوقعة خاصة بعد عطلة عيد الأضحى المبارك وعدم الالتزام بإجراءات التباعد ومنع التجمعات وإلزام كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة المنزل وعدم الخروج, إضافة الى استمرار التجمعات الاجتماعية والدينية والرياضية, وفتح الأسواق من دون مراعاة إجراءات الوقاية”.