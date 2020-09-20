وزير الصحة : العراق قرر اغلاق حدوده

المستقلة / .. رجح وزير الصحة حسن التميمي، وجود”سلالات جديدة” من فيروس كورونا، مؤكدا أن العراق قرر اغلاق حدوده في الوقت الراهن.

وقال التميمي خلال مؤتمر صحفي تابعته المستقلة اليوم الاحد ، إن “العراق استطاع مواجهة كورونا بزيادة السعة السريرية وكذلك في توفير جميع الادوية الخاصة بكورونا”، مؤكدا “وضع خطة خاصة بالزيارة الاربعينية”.

واشار الى انه “قررنا فحص جميع المتعاونين مع المواكب الحسينية وتوفير الكمامات ونشر الفرق الطبية”، مبينا أنه “قد تكون هناك سلالات جديدة لكورونا ظهرت في بعض البلدان”،

وتابع، “وفرنا كافة الادوية والمستلزمات الطبية لمستشفيات محافظة كربلاء”، محذرا في الوقت ذاته من ” ارتفاع الإصابات بكورونا في حال عدم الالتزام بالشروط الوقائية”.