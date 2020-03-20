وزير الصحة العراقي الأسبق: منع التجول ببغداد لن ينفع

( المستقلة)….أكد وزير الصحة العراقي الأسبق صالح الحسناوي، الجمعة، أن قرار منع التجوال، المتخذ من قبل الحكومة العراقية في بغداد لمدة 6 أيام كمرحلة أولية، لن يجدي نفعاً في مواجهة فيروس كورونا، موضحاً أن السبب يعود إلى أن معدل حضانة الفيروس 14 يوماً.

وقال الحسناوي في تغريدة على حسابه في موقع تويتر إن “على خلية الأزمة الاعتماد على الدلائل العلمية المعتمدة دولياً قبل اتخاذ اي قرار”، موضحاً “قرار منع التجوال لمدة أسبوع لن يجدي نفعاً”، عازياً السبب إلى أن “معدل فترة حضانة المرض 14 يوماً”.

يذكر أن وزارة الصحة والبيئة العراقية أعلنت، الخميس، عن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا بست محافظات عراقية.

وقال بيان صادر عن الوزارة إنه “تم إجراء 61 فحصاً في مختبر الصحة العامة المركزي، وكانت النتائج الموجبة الجديدة 15 موزعة كالتالي: 4 حالات في الرصافة، 5 حالات في النجف، 3 حالات في بابل، حالة واحدة في ذي قار، حالة واحدة في البصرة، حالة واحدة في كربلاء”.

وأضاف البيان أن “عدد الوفيات، حالة واحدة في ذي قار”، متابعاً أنه “يكون مجموع الإصابات الكلي: 192، الوفيات الكلي 13”.

هذا وفرضت السلطات العراقية إجراءات مشددة، حيث أعلنت سلطة الطيران المدني في العراق، الاثنين الماضي، تعليق كافة الرحلات الجوية في البلاد من 17 إلى 24 مارس/آذار بسبب انتشار فيروس كورونا.

كما تقرر تعطيل الدوام الرسمي في العاصمة بغداد، وأيضاً فرض حظر للتجوال لمدة 6 أيام كمرحلة أولية.

في حين، أعلن محافظ بغداد، تعطيل الدوام الرسمي بدءا من الثلاثاء المقبل وحتى الخميس لدوائر المحافظة.( النهاية)