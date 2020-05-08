وزير الصحة الجديد يتسلم الحقيبة الوزارية بشكل رسمي من سلفه

( المستقلة)…. وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن محمد التميمي يتسلم الحقيبة الوزارية بشكل رسمي من سلفه الاستاذ الدكتور جعفر صادق علاوي.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تسلم السيد وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن محمد التميمي الحقيبة الوزارية بشكل رسمي من سلفه الدكتور جعفر صادق علاوي جاء ذلك مساء الخميس الموافق ٧ ايار ٢٠٢٠ .

حيث تم اجراء مراسم الاستلام والتسليم للمسؤولية والحقائب الوزارية في مكتب رئيس الوزراء وبحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس الحكومة المستقيلة عادل عبدالمهدي، والسادة الوزراء في الحكومتين.

واشاد الكاظمي بإختيار شخصيات كفوءة للكابينة الوزارية الجديدة داعيا “الوزراء السابقين الى التعاون مع زملائهم في مرحلة تسليم المسؤولية”.( النهاية)