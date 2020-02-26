وزير الصحة الاردنية : الشماغ فعال اكثر من الكمامات

المستقلة /قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر إن ارتداء “الشماغ” يقوم بدور الكمامة في الوقاية من فيروس كورونا الذي بدأ ينتشر بشكل متسارع في بعض الدول العربية المجاورة.

وأكد جابر خلال مداخلة له عبر التلفزيون الأردني أن اللجنة الوطنية والفرق الطبية تقول إن “الشماغ” فعال مثله مثل الكمامة، ويغني عنها عندما يغسل ويعقم بشكل دوري.

قال الوزير: “خلينا نرجع لاصولنا ونلبس الشماغ، فهو فعال ويمنع التقبيل وهذا شيء ايجابي”.

وأكد جابر أن الأردن منع تصدير الكمامات والمواد الطبية الخاصة بالوقاية من الفيروس خارج المملكة، كما تم منح تصاريح لمصنعين لصناعة الكمامات، احداهما يصنع كمامات فعالة لمدة شهر، لكن سعرها قد يكون مرتفع وربما يصل الى 25 دينارا بحسب جابر، والاخر يصنع كمامات يومية.

وبين أن الهدف الرئيس من الكمامة هو حماية الاخرين من الاصابة.